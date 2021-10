Kanye West change officiellement de nom

Pour des raisons personnelles, Kanye West a décidé de changer de nom et de prénom et de s'appeler simplement "Ye".

par Team Mouv'

C'est officiel, Kanye West est désormais "Ye". Le rappeur a changé de prénom et supprimé son nom, pour des raisons personnelles .

Kanye traverse une période complexe . L'artiste de 44 ans, en plein divorce, multiplie les projets mais également les folies : on l'avait vu, ce lundi 17 octobre, se balader dans les rues de Berlin déguisé en Fantomas. Ce mercredi 19, c'est une nouvelle annonce dans l'actu du rappeur d'Atlanta : celui - ci change officiellement de nom pour s'appeler "Ye" .

Cette décision de Ye n'est pas seulement artistique, elle est tout à fait officielle : ce dernier avait annoncé vouloir demander un jugement pour son changement de nom, jusqu'à créer une pétition pour l'aider, et cette demande a été acceptée . Selon le magazine Rolling Stone, la juge Michelle Williams a accepté de changer le nom de Kanye Omari West pour seulement Ye . Celui - ci n'aura donc désormais plus de nom de famille, même celui qu'il a donné à sa femme et ses enfants, West .

Un nom très symbolique

Ce changement de nom reste mystérieux, puisque Ye dit simplement l'avoir fait pour "des raisons personnelles" . En tout cas, Ye est une abréviation du nom du rappeur et son surnom depuis longtemps . Le musicien avait d'ailleurs annoncé en 2018 sur twitter "Je ne suis plus Kanye West . . . je suis YE" . Un petit nom qu'il s'est donc totalement approprié, avant de l'adopter officiellement .

Mais, au - delà du surnom, "Ye" a aussi des évocations religieuse pour le rappeur de Donda, qui avait nommé son huitième album après ce mot . A l'occasion de la sortie de l'album, il avait expliqué à la revue Big Boy que "ye", anglais ancien pour dire "you" ( "toi" ) , est un des mots les plus utilisés dans la Bible, développant : "__Je suis toi, je suis nous, c'est nous . On est passé de Kanye, qui signifie l'unique, à simplement Ye - être juste un reflet de notre bien, de notre mal, de notre confusion, de tout__" .

Ye est donc en plein questionnement et en grosse remise en question introspective, et les anecdotes le concernant n'ont sans doute pas fini de pleuvoir, tant l'artiste sait nous surprendre par des gestes tout aussi symboliques qu'atypiques .