Kanye West bientôt de retour avec un nouvel album ?

C'est à l'occasion de l'anniversaire de Ye que son manager a lâché une subtile annonce sur Instagram.

par Team Mouv'

Ce 8 juin, à l'occasion du 44e anniversaire de Kanye West, Gap a révélé la première pièce de sa collaboration avec Yeezy sur son compte Instagram. La marque de prêt - à - porter a vu les choses en grand . Elle a entièrement vidé son fil pour ne laisser qu'une photo de cette veste bouffante bleue fluo . Gap a également changé son logo, écrivant "YZY", en référence à Yeezy, avec sa typographie historique . Un post déjà visionné près de 360 000 fois, mais ce n'est certainement pas le design du blouson qui a permis de recueillir autant de vues .

Bientôt le grand retour de Kanye ?

Sur les 2 000 commentaires, quelques uns célèbrent l'arrivée de cette collaboration, les autres se réjouissent de l'annonce d'Abou Thiam . Le manager de Ye et frère d'Akon a lâché une bombe sous la publication en annonçant : "WestDayEver . Album OTW" . Traduction : l'album arrive ! Le # WestDayEver ne sort pas de nul part . Il est souvent utilisé sur les posts de Kanye depuis un an déjà, que ce soit pour promouvoir son travail avec Gap ou la sortie de son feat avec Travis Scott Watch us in the Blood.

Aucune autre information n'a été communiquée sur un possible projet mais il faudra s'attendre à tout avec le rappeur multi - milliardaire. Le retour de Ye est très attendu, notamment après l'échec de son dernier album Jesus is King, sorti en 2019 .