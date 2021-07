Kanye West bat un record sur Apple Music avec sa session d'écoute "Donda"

L'album n'est même pas encore sorti qu'il bat déjà des records d'écoute !

par Team Mouv'

C'est sans doute l'évènement marquant de cette saison ( voire de l'année ) pour l'industrie musicale : Kanye West est sur le point de lâcher son album tant attendu Donda. Après avoir confirmé la sortie d'un album il y a quelques jours, la tension est à son comble car l'album pourrait sortir à tout moment : le rappeur a d'ailleurs établi résidence dans le stade Mercedes - Benz où a eu lieu la première écoute de l'album réservée au public, pour y finir l'album .

Un record d'écoute avant même sa sortie

Comme le rapporte Complex, si Donda n'est pas encore disponible, l'album bat déjà des records d'écoute et c'est grâce à Apple Music qui peut se vanter d'être la première ( et unique ) plateforme a avoir diffusé en live la release party pour les fans restés chez eux . Une première pour Apple Music qui rentre dans l'histoire avec ce live inédit avec 3,3 millions de spectateurs, surpassant ainsi les 1,8 millions de spectateurs pour le battle Verzuz de Jeezy et Gucci Mane il y a un an . En attendant, la rumeur circule que Donda pourrait voir le jour dès le 6 août prochain . .