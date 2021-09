Kanye West balance le clip de "Come to life" avec des images de son show à Chicago

Kanye West dévoile le premier clip de son album "Donda" intitulé "Come to life".

par Team Mouv'

Seulement une semaine après son show de pré - écoute au Soldier Field Stadium à Chicago, Kanye West vient de drop le clip du premier single de Donda : Come to Life .

Les moments iconiques du show Donda

Le troisième session d'écoute de l'album Donda avait fait beaucoup parler d'elle . Le show a été une surprise totale entre la venue de Marilyn Manson, Dababy. Le clip touchant de Come to life reprend les scènes les plus marquantes de cet évènement XXL .

Dès les premières secondes on voit la réplique grandeur nature de la maison d'enfance de Kanye West . Par la suite on découvre le fameux moment où Ye a pris feu, puis à la fin l'arrivée très remarquée de Kim Kardashian avec un voile de mariée. Cette séquence diffusée en direct aux fans via Apple Music, le jeudi 26 août, est devenue iconique et on risque d'entendre parler longtemps de la performance de Kanye .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Depuis sa sortie, Donda a battu le record et devient l'album numéro 1 dans 130 pays sur Apple Music et comptabilise sur Spotify près de 100 millions de streams en seulement 24 heures . La suite s'annonce prometteuse !