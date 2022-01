Kanye West annonce l'album "DONDA 2" avec une date et la cover !

Kanye West annonce son onzième album : "DONDA 2".

par Team Mouv'

Six mois après la sortie de son album Donda, Kanye West annonce la suite avec Donda 2. L'opus, vient d'etre annoncé en surprise sur Instagram, avec la cover ainsi que la date de sortie officielle fixée au 22 février (22/02/2022).

L'album sera produit par Future, et des premières rumeurs avaient commencé à circuler au début du mois de janvier, on apprenait alors que Kanye bossait sur un nouvel opus et qu'il pourrait prendre la forme d'une suite à DONDA. C'était donc bien vrai, puisque Ye l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, le titre de l'album rend hommage à la défunte mère de l'artiste, Donda West.

On ne sait pas encore beaucoup de choses sur ce nouvel album, mais des informations devraient tomber prochainement. Surtout quand il s'agit de Kanye West...

