Kanye West a promis 50 millions à Beanie Sigel pour avoir avoir trouvé le nom Yeezy

Beanie Sigel affirme que Kanye West lui a promis 50 millions de dollars car il a trouvé le nom Yeezy.

par Team Mouv'

Kanye West fait encore parler de lui. Cette fois-ci cela concerne l'ancien membre de Roc-A-Fella, Beanie Siegel et un certain dédommagement financier pour le nom "Yeezy".

Un deal bientôt terminé

Ce week-end, alors que le rappeur de Philadelphie faisait une apparition dans un club de sa ville natale, il a révélé que Ye l'avait contacté et lui avait promis de lui donner une grosse somme d'argent ainsi qu'une partie des actions de la marque Yeezy. "J'ai reçu un appel de cet en * * lé l'autre jour, Kanye West, il m'a dit 'Sig je te dois 50 millions de dollars et 5 % des actions de Yeezy'", a déclaré Beanie à la foule, ajoutant que la marque Adidas a réalisé 1,7 milliard de dollars de ventes l'année dernière.

Ye a révélé que c'est à l'auteur de Feel It in the Air que l'on doit le surnom de "Yeezy". Lors de son interview explosive sur le podcast "Drink Champs", il l'a publiquement félicité pour ce geste, notant que Beanie l'a "accepté" au début de sa carrière. "Les gens qui m'appréciaient dans des situations instables me donnaient toujours un surnom, pour que j'ai l'impression d'être cool comme eux", a déclaré Kanye à N.O.R.E. et DJ EFN. "Yeezy était le nom que Beanie me donnait quand j'étais à Baseline. [ ... ] Il m'a laissé porter sa chaîne State Property. Il m'a vraiment accepté."

L'auteur de Donda a ajouté qu'il prévoyait de lui rembourser le surnom qu'il lui a donné, qui est désormais le nom de ses produits dérivés. "Je dois toujours de l'argent à Beanie, et ça fait un moment que j'essaie de lui donner", a déclaré Ye. "J'ai essayé de le lui donner... Cet homme a inventé le nom. C'est comme, vous savez, la dame qui a fait le Nike Swoosh. Phil Knight est revenu et s'est assuré que tout était réglo."

En sachant que la fortune de Kanye est évaluée à plus de 1,7 milliard de dollars, cette somme ne semble pas si inninteressante que ça. Reste plus qu'à savoir si Ye va respecter ses dires.