Kanye West a offert un sacré cadeau à Kim Kardashian pour la Saint-Valentin

Kanye West offre un beau cadeau à son ex pour la Saint-Valentin.

par Team Mouv'

Nouvelle journée, nouveau buzz pour Kanye Westqui n'a décidément toujours pas oublié son ex…

Ye tente le tout pour le tout

Kanye West a partagé le cadeau de la Saint - Valentin qu'il a offert à Kim Kardashian, dont il est séparé . L'auteur de Donda a publié sur ses réseaux des photos de son présent, qui a été livré au domicile de l'influenceuse . Ye a envoyé un camion rempli de fleurs avec l'inscription "MY VISION IS KRYSTAL KLEAR" sur le côté et a également utilisé la même phrase sur son post Instagram .

De son côté, comme l'a rapporté TMZ, Kim et Pete Davidson ont fêté ce 14 février autour un dîner romantique . Kanye, lui, est tout nouvellement célibataire. En effet, lui et Julia Fox ont rompu après une romance éclair qui s'est avérée être assez éphémère .

Capture Instagram @Kanye West

Alors ce cadeau aura - t - il l'effet escompté ? Permettra - t - il a Kanye de reconquérir la femme de sa vie, la mère de ses enfants ? Pour l'instant il semble que Kim n'y prête pas trop attention…