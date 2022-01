Kanye West a finalement pu se rendre à l'anniversaire de sa fille, grâce à Travis Scott

Kanye West a pu passer quelques heures auprès de sa fille Chicago pour son anniversaire.

Kanye West est heureux : le rappeur milliardaire a pu se rendre à la fête d'anniversaire organisée pour sa fille Chicago, en grande partie grâce à l'intervention de Travis Scott.

Avec tous les records battus par Kanye West, son succès et la fortune phénoménale de l'artiste, on pourrait croire que tout est possible pour lui . Mais s'il y a bien un point sensible dans la vie de celui qui se fait désormais appeler Ye, ce sont ses enfants . Papa de quatre bambins avec Kim Kardashian dont il a divorcé en 2021, Kanye a apparemment du mal à voir sa progéniture . Pour l'anniversaire de sa fille Chicago, Travis Scott a donné un coup de main à son pote afin qu'il puisse aller lui rendre visite .

Kanye West en mode papa poule

Le rappeur de 44 ans explique en effet dans une vidéo postée le 15 janvier que Kim K . ne l'avait pas invité à la fête d'anniversaire pour les 4 ans de leur fille Chicago . Mais heureusement, Travis Scott et sa compagne Kylie Jenner sont intervenus pour arranger la situation, envoyant les informations de la fête à Kanye . Celui - ci est apparemment très reconnaissant de ce geste, et a ainsi expliqué publiquement : "Yo, je suis tellement heureux", se confie - t - il avant d'ajouter : "Je reviens de la fête d'anniversaire de Chi et je dois remercier Travis Scott pour m'avoir envoyé l'adresse et le lieu, et s'être assuré que je pouvais me faire des souvenirs d'anniversaire avec ma fille et le reste de la famille" .

Apparemment, tout le clan Kardashian - Jenner était présent au complet pour l'événement . Ye raconte ainsi : "J'ai vu tout le monde . Il y avait Kris ( Jenner ) , Corey ( Gamble ) , et Kylie - Kylie m'a fait rentrer direct quand je suis arrivé sur place, parce que la sécurité voulait m'empêcher de passer . C'est juste une histoire de communication, de dialogue ouvert et tout le monde s'est éclaté" .

Divorcés depuis février 2021, Kim et Kanye ont une relation compliquée, entre bonne entente et vieilles rancoeurs - cette dernière a la garde des enfants . Cela n'a pas empêché ce dernier d'essayer d'acheter une maison en face de celle de son ex, expliquant que ses enfants sont sa première priorité . Il insiste ainsi auprès de Hollywood Unlocked : "Mon plus grand bonheur vient de voir mes enfants ( … ) c'est pour ça que j'ai acheté la maison" .

Au sommet du game, Kanye reste donc avant tout un papa préoccupé par sa relation avec ses enfants . Celui qui a récemment rencontré Julia Fox, sa nouvelle petite amie, semble très attaché aux valeurs familiales .