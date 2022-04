Kanye West a été déprogrammé de Coachella

Kanye West : sa prestation à Coachella annulée.

par Team Mouv'

Kanye West a renoncé à participer au festival de musique Coachella un peu plus d'une semaine avant son ouverture, ont rapporté ce lundi 4 avril TMZ et Variety.

Kanye blacklisté

Ye devait être la tête d'affiche du plus grand festival de musique d'Amérique du Nord pendant deux week-ends en avril, avec Billie Eilish, Harry Styles ou encore le groupe électronique Swedish House Mafia.

Aucune raison n'a été signalée pour l'annulation de West, mais la nouvelle intervient après plusieurs semaines de comportements plus que limites de la part du rappeur. Ces derniers mois, l'auteur de Donda s'en est pris à plusieurs reprises à son ex-femme, Kim Kardashian, et à son petit ami, Pete Davidson, et a publié un clip dans lequel une version en argile de ce dernier est kidnappée et tuée.

Le mois dernier, Instagram a suspendu West pendant 24 heures après qu'il ait utilisé une insulte raciale pour décrire l'animateur de télévision Trevor Noah, qui a qualifié le harcèlement de Kardashian par Kanye de "terrifiant à regarder" et représentatif de "ce que tant de femmes traversent lorsqu'elles choisissent de partir" dans le Daily Show.

Après la suspension d'Instagram, le rappeur de Chicago s'est vu interdire une performance aux derniers Grammy Awards, animée par Noah, en raison de ce qui a été décrit comme son "comportement en ligne préoccupant". Une pétition visant à le retirer de la programmation de Coachella avait depuis recueilli près de 50 000 signatures ces dernières semaines.

L'annulation de la présence de Kanye met également fin à une apparition potentielle du rappeur Travis Scott, que West prévoyait de faire monter sur scène.

Avec ces nombreuses absences, il semble que Ye soit de plus en plus dépassé par ses différentes fraques, qui commencent à ne plus faire rire grand monde.