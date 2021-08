Kanye West a appelé The Weeknd pour l’album “Donda”

Les ajustements de dernière minute continuent pour "Donda".

par Team Mouv'

La sortie de Donda se rapproche à grands pas, si la date annoncée reste confirmée : pour rappel, la sortie du dixième album de Kanye West est prévue pour ce weekend du 6 aout ! En attendant que l'album soit enfin disponible, de nouvelles informations continuent de "fuiter" plus ou moins délibérément pour maintenir l'excitation des fans qui s'impatient de découvrir l'album .

Allô Abel ?

Comme l'a révélé le producteur de Kanye, Mike Dean, The Weeknd pourrait faire partie de la liste très selecte des invités de dernière minute sur Donda. C'est en partageant une capture de son journal d'appel que le producteur a relancé l'euphorie autour de l'album dont la sortie est retardée depuis de nombreux jours déjà . Comme un coup de marketing un peu trop évident, mais efficace, révéler un gros nom d'artiste et sous entendre qu'un feat est prévu ou possible est toujours un moyen de maintenir l'attention autour d'un projet musical . C'est encore plus énorme quand l'invité est lui aussi sur le point de sortir un album très attendu . Il n'en fallait pas plus pour faire trembler les fans .

Comme on peut le voir sur la photo, le nom d'Abel The Weeknd y revient trois fois à quelques heures d'écart, ce qui laisse entendre que de sérieuses conversations ont eu lieu et qu'elles donneront surement vie à une collab entre les deux artistes . Comme tout est possible avec Kanye West, la meilleure chose à faire est de patienter et espérer pouvoir découvrir l'album ce week - end ( sans mauvais jeu de mot ) comme annoncé .