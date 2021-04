Kanye veut déjà se recaser... avec une artiste

En plein divorce, Kanye pense déjà à sa prochaine copine.

par Team Mouv'

Son divorce avec Kim Kardashian n'est même pas encore finalisé que Kanye voudrait déjà se remettre avec quelqu'un, et une artiste de préférence .

Dans le sillage de sa séparation, le rappeur milliardaire est de retour sur le marché et prêt pour une nouvelle histoire d'amour . Le média américain Page Six rapporte que Kanye veut sortir avec "une artiste et une personne créative", afin "qu'ils puissent parler le même langage" . D'ailleurs, avant son mariage avec Kim, le fondateur de Yeezy a été avec les mannequins Chanel Iman et Amber Rose . Il s'est également fiancé à la designeuse Alexis Phifer . Trois femmes avec qui ils avaient pu partager sa passion pour la mode .

De son côté, Kim ne chercherait pas à se recaser. Toujours selon Page Six, elle chercherait avant tout à se concentrer sur ses enfants et sur une possible carrière en politique .

Kim a demandé le divorce en février dernier . La semaine dernière, Kanye a demandé la garde conjointe de leurs quatre enfants, et aucun des parties ne demande de pension alimentaire .