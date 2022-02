Kanye refuse que Kid Cudi soit sur "Donda 2"

Kanye West retire Kid Cudi de "Donda 2" suite à son amitié avec son ennemi juré : Pete Davidson.

Un nouveau nom en moins sur la liste des amitiés de Kanye West. Kid Cudi a visiblement déçu Ye qui est allé jusqu'à le retirer de son prochain album.

Kid Cudi ou le dommage collatéral du clash Kanye vs Pete Davidson

Alors que Kanye est en plein clash (tout seul) sur ses réseaux sociaux avec Pete Davidson, le nouveau petit-ami de Kim Kardashian, celui-ci a été visiblement très atteint par l'amitié de Kid Cudi, son duo sur leur album Kids see Ghosts, avec son ennemi du moment et a pris la décision radicale de l'évincer de Donda 2 qui devrait sortir le 22 février prochain.

En effet, Ye ne s'est toujours pas fait à l'idée que Pete Davidson soit entré dans la vie de son ex-femme et de ses enfants, lui qui a pourtant aussi refait sa vie avec Julia Fox. Et ce samedi 12 février, le rappeur a été une nouvelle fois entrainé par son égo et n'a pas hésité à s'en prendre à Kid Cudi et le bannir de sa vie pour la simple et bonne raison qu'il est ami avec Pete... Pourtant très proche l'un de l'autre, Ye a signer la fin de leur amitié à travers la publication d'un texte manuscrit sur Instagram indiquant "Juste pour info, Cudi ne sera pas sur Donda parce qu'il est ami avec vous-savez-qui. Nous parlons tous en langage Billie maintenant". Le post a été supprimé quelques heures après.

Et l'annonce n'est pas restée sans réponse du côté de Cudi qui lui a adressé quelques mots sous la publication "Dommage que je ne veuille pas être sur ton album, espèce de dinosaure hahaha. Tout le monde sait que j'ai été la meilleure chose sur tes albums depuis que je t'ai rencontré. Je vais prier pour toi mon frère." avant de lui accorder plusieurs tweets dans lesquels il déclare notamment "On en a parlé il y a des semaines. Tu es fou d'avoir inversé le scénario et d'avoir posté ce mensonge juste pour un petit spectacle sur Internet. Tu n'es pas un ami. BYE".

Alors que Cudi reproche à Ye d'être en quête de buzz, la déception amicale semble être la même des deux côtés...