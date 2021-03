Justin Bieber lâche son top 5 de rappeurs

Dans une interview avec Dj Khaled pour son podcast, Justin Bieber a lâché son top 5 de rappeurs !

par Team Mouv'

Après avoir notamment fait parler de lui pour sa collaboration avec Crocs et pour la petite fortune mise dans sa nouvelle maison ( 26 millions de dollars ) , c'est pour tout autre chose que Justin Bieber est de retour au centre des débats . Dans une interview, le chanteur canadien a dévoilé son top 5 de rappeurs.

Un beau mix de légendes du rap

C'est lors d'une discussion avec le seul et unique Dj Khaled pour son podcast The First One sur Amazon Music, que Justin a donné sans détours ses 5 artistes rap préférés ( toute période confondue ) : Lil Wayne, the Notorious B . I . G . , Eminem, Kanye West, et Drake. "Représente le Canada" s'écrie DJ Khaled quand Bieber termine sur "Drizzy Drake" !

Le site Complex note que ce n'est pas la première fois que Justin Bieber dévoile ses 5 artistes rap préférés . Au fil des années, sa sélection a un peu évoluée . Ainsi, en 2012 il confiait à Complex que son top 5 était constitué de 2Pac, André 3000, Eminem, Nas et Lil Wayne. 3 ans plus tard, c'est à Mouloud Achour en personne sur Clique qu'il donnait Eminem, Mase, Nas, Biggie et 2Pac. Les deux invariables ( ou presque ) semblent être Eminem et Lil Wayne !