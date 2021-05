Justin Bieber joue son hit "Peaches" au piano

Justin Bieber est de retour en force avec son 6eme album studio "Justice" et son titre "Peaches", il nous offre une version plus intimiste sur son compte instagram : l'artiste est au piano et c'est juste sublime...

par Team Mouv'

Justin Bieber a fait son retour le mois dernier avec son album Justice, après des titres comme "Hold On", ou "Anyone", c'est au tour de "Peaches" d'être sur toutes ( ou presque ) les lèvres . Il s'est entouré de pointures comme Khalid, The Kid LAROI, Burna Boy ou sur le titre "Lonely" de Benny Blanco ou de Chance The Rapper sur le morceau "Holy".

Justin Bieber est généreux avec ses fans, dans un post publié le 1er mai sur son compte insta, il interprète son hit "Peaches" . Bieber est posé chez lui, il porte une paire de lunettes rose et arbore des dreads. L'artiste a le sens du teasing puisqu'il légende son post avec une mise en garde :

Peaches, qui sera peut - être supprimé . . .

Le chanteur est apparu dans l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pour une autre version de "Peaches", cette fois - ci accompagné par Jimmy Fallon et du groupe de hip - hop américain The Roots :

