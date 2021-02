Juicy J s’autoproclame "meilleur rappeur de tous les temps"

Sur Twitter, Juicy J a déclaré qu’il était "le Tom Brady du rap", comprenez le meilleur rappeur de tous les temps.

par Team Mouv'

C’est une déclaration qui ne va pas mettre tout le monde d’accord . Juicy J a relayé un tweet de RapCaviar qui demandait qui était "le Tom Brady du rap", autrement dit le meilleur de tous les temps . La réponse du vétéran de la Three 6 Mafia est sans appel : "Moi ."

Après sa victoire au Superbowl 55 dimanche 7 février 2021, le quarterback Tom Brady est presque unanimement reconnu comme le GOAT ( Greatest Of All Time ) du foot US. Dans le rap, une telle unanimité n’existe pas, et il ne se passe pas un mois sans qu’un rappeur ne s’autoproclame meilleur de l’histoire . En tout cas, Juicy J ne manque pas de confiance en lui, puisqu'il avait déjà déclaré en décembre 2020 que Three 6 Mafia était le plus grand groupe de rap de l'histoire.

Le public n'est pas tout à fait du même avis . . .

Le tweet de Juicy J a provoqué de vives réactions en commentaires . Si certains valident cette déclaration, beaucoup sont en désaccord . Le rappeur de Memphis a par la suite posté quelques tweets qui pourraient être des réponses à ses détracteurs . "Ils s’occupent des affaires de tout le monde mais pas des leurs" et "Vous avez de la fumée dans les yeux" peut - on lire . On vous laisse avec quelques réactions des twittos .