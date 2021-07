Juice WRLD x Travis Scott : une collaboration arrive

Le manager du défunt Juice WRLD donne des nouvelles d'un album posthume et évoque une collaboration avec Travis Scott.

par Team Mouv'

Juice WRLD manque à ses fans et il continue de vivre à travers sa musique. Pour rappel, le regretté rappeur est disparu le 8 décembre 2019 à l'âge de 21 ans seulement, à Chicago : une disparition tragique intervenant notamment après celles de XXXTentacion et Mac Miller .

Cependant, son héritage demeure intact et continue de vivre à travers de nombreux projets posthumes, comme son apparition sur l'album Music to be murdered by d'Eminem, le titre Bad Boy en feat avec Young Thug ou encore son featuring avec The Weekend sur le morceau Smile.

Juice WRLD x Travis Scott

Pour continuer dans son actualité musicale posthume, son manager Lill Bibby vient d'annoncer sur les réseaux ociaux deux bonnes nouvelles : un album posthume de Juice serait prêt à 90% et une collaboration avec Travis Scott serait de la partie .

Des projets posthumes et un documentaire en prévision

Il y a un an son entourage confirmait l'arrivée de nombreux projets posthumes . En effet, d'autres albums posthumes sont donc en prévision ainsi qu'un documentaire, ce qu'a dévoilé Lil Bibby, boss du label de Juice, lors d'une interview pour XXL Mag : "On travaille sur un documentaire, c'est dans les tuyaux. Restez connectés pour ça . Ça va prendre un peu de temps mais on a commencé . Ça arrivera sûrement l'année prochaine ou plus tard cette année . "