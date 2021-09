Juice WRLD : un docu et un album pour cette année

L'équipe du rappeur travaille sur un projet documentaire accompagné d'un album.

par Team Mouv'

Deux ans après sa mort, le rappeur Juice WRLD n'a pas fini de faire parler de lui . Alors que l'on attendait des annonces sur ses projets posthumes, l'ancien manager de l'artiste a annoncé la sortie d'un album et d'un documentaire sur le rappeur .

Juice WRLD ne sera pas parti dans l'ignorance . Deux ans après sa mort par overdose le 8 décembre 2019, les projets posthumes du rappeur ne cessent toujours pas de sortir . Après la sortie d'un morceau inédit le 24 septembre, c'est maintenant un film documentaire accompagné d'un album qui vont sortir, et très bientôt : selon son ancien manager, Lil Bibby, le projet posthume devrait sortir dans les trois prochains mois .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pluie de projets posthumes

Le documentaire sera en réalité un film d'animation produit par Modern Magic et créé par Adam Rosenberg et Rodney Rethman (Spider - Man : Into The Spider - Verse) . Le scénario, écrit par Jaboukie Young - White, s'inspirera de l'album de Juice pour raconter la vie du rappeur décédé . Un film dont les visuels semblent s'inspirer de l'univers planant et sombre de Juice WRLD .

Patience, donc, mais pas pour longtemps, le documentaire et l'album devraient sortir avant 2022, et même si on risque de verser une grosse larmichette, ça fait plaisir .