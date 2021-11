Juice WRLD : son documentaire 'Into the abyss" a une date de sortie

Après avoir sorti un son inédit le 24 septembre, le documentaire et son album posthume du regretté Juice WRLD arrivent en décembre.

par Team Mouv'

"Into The Abyss", le documentaire sur Juice Wrld, sortira le 16 décembre .

Un documentaire posthume

Voilà près de 2 ans que Juice WRLD est décédé à l’âge de 21 ans . Le documentaire sera un film d'animation produit par Modern Magic et créé par Adam Rosenberg et Rodney Rethman (Spider - Man : Into The Spider - Verse) . Le scénario s'inspirera de l'album de Juice pour raconter la vie du rappeur décédé . Un film dont les visuels semblent s'inspirer de l'univers planant et sombre de Juice WRLD . On à la date et ce sera le 16 décembre ! encore un peu de patience, le documentaire Into The Abyss arrive . . .

Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours pour continuer à parfaire son héritage . Il y aura également un album posthume .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix