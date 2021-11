Juice WRLD : son deuxième album posthume a une date de sortie

Le deuxième album posthume du regretté Juice WRLD sortira à la fin de l'année et un premier extrait a été dévoilé.

Le 8 décembre 2019, nous apprenions le décès de Juice WRLD des suites d'une overdose, âgé de 21 ans, alors que sa carrière était en train de décoller sérieusement . Parti trop tôt, le regretté Juice WRLD fait partie de ses jeunes artistes talentueux dont le décès aussi brutal que soudain laisse un sentiment d'inachevé, comme une carrière prometteuse .

Date de sortie et un premier extrait dévoilés pour "Fighting Demons"

A titre posthume, l'album Legend never dies était sorti en juillet 2020 et un deuxième album posthume arrive le 10 décembre prochain intitulé Fighting demon_s . La sortie de ce projet ainsi que son [documentaire Into the abyss_](https://www.mouv.fr/musique/rap-us/juice-wrld-son-documentaire-into-the-abyss-a-une-date-de-sortie) sur Juice avaient déjà été annoncés mais cela se précise .

Un premier extrait du projet a également été dévoilé . Le morceau Already dead que l'on ente'nd également sur la vidéo de présentation de Fighting demons :

