Juice WRLD : son chien pleure quand sa musique passe

Juice WRLD manque à beaucoup de fans, mais aussi à son chien.

par Team Mouv'

Décédé tragiquement le 8 décembre 2019, Juice WRLD hante encore les esprits de ses fans et sa musique continue de fasciner partout dans le monde .

Moment déchirant

Rappeur au talent incroyable, Juice a évidemment laissé un grand vide auprès de ses proches, amis, famille . . . mais également de son chien . C'est le média Our Generation Music qui découvert dans une story Instagram, que le chien de l'artiste défunt, réagissait fortement à la musique de son maître . . . mais pas forcément en bien, puisqu'il se met à pleurer quand la musique de Juice passe dans ses oreilles . Une image bouleversante qui montre à quel point, le rappeur né à Chicago était proche de son animal de compagnie, pour qui la voix de son maître est un vrai manque dans sa vie .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Plus d'un an avant sa mort, Juice WRLD nous avait fait l'honneur de venir à Mouv' pour freestyler sur les beats de rap français balancés par Muxxxa . Un moment d'anthologie qu'on aime réécouter régulièrement, pour sa voix et son sourire .

Publicité J’autorise Gérer mes choix