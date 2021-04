Juice WRLD : ses fans auraient dépensé plus de 590 000 dollars pour des leaks

La fanbase du regretté Juice WRLD est plus déterminée que jamais pour récupérer des morceaux inédits.

Parti trop tôt, le regretté Juice WRLD fait partie de ses jeunes artistes talentueux dont le décès aussi brutal que soudain laisse un sentiment d'inachevé, comme une carrière prometteuse .

L'inédit, mais à quel prix ?

Disparu en décembre 2019, à seulement 21 ans, Juice WRLD laisse derrière lui des fans tristes et en manque de musique . Si bien que certains fans sont mêmes allés jusqu'à acheter des leaks . Ces morceaux enregistrés mais jamais sortis sont devenus une denrée exceptionnelle que les fans se mettent en quête d'obtenir à tout prix . C'est même devenue une stratégie commerciale pour certains artistes qui utilisent les leaks pour booster leur notoriété et visibilité . Dans le cas de Juice, comme le rapportent plusieurs sources, les fans les plus acharnés auraient dépensé plus de 590 000 dollars pour obtenir les précieux inédits de l'artiste . Une somme conséquente mais visiblement tout à fait justifiée pour les fans obsédés .

Si on peut remarquer une fidélité sans faille de la part de ses fans, on peut tout de même se poser la question de la moralité, et le respect du défunt : certaines lignes ne sont peut - être pas bonnes à franchir pour obtenir l'inédit à tout prix .