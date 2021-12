Juice WRLD et Justin Bieber réunis sur le titre "Wandered To LA"

Juice WRLD et Justin Bieber collaborent ensemble sur un nouvel extrait du prochain album du défunt rappeur.

Début novembre sortait le premier extrait du prochain album posthume de Juice WRLD, Already Dead. Quasiment 1 mois plus tard, son équipe envoie un deuxième extrait en featuring avec Justin Bieber.

Dernier extrait avant l'album

Un nouveau single du défunt rappeur et de Justin Bieber a été publié. Il s'appelle Wandered to L.A. et figurera sur le prochain album de Juice WRLD, Fighting Demons, qui sortira le 10 décembre. Il s'agira du deuxième album posthume du rappeur de Chicago, après Legends Never Die sorti l'année dernière. Un premier single intitulé Already Dead a été publié le mois dernier.

Plus tôt cette année, Grade A (le label de l'auteur de Lucid Dreams) et Interscope avaient annoncé un album posthume de Juice WRLD originellement intitulé The Party Never Ends, et qui s'appelle désormais Fighting Demons, qui devrait être le premier opus d'une trilogie.

Ce jeudi 2 décembre, HBO a annoncé un nouveau documentaire sur Juice WRLD intitulé Into the Abyss. Le film, réalisé par Tommy Oliver, sera diffusé en avant-première sur HBO Max le 16 décembre.

Avec toute cette actualité, les nombreux fans du défunt rappeur américain auront donc beaucoup de nouveaux contenus pour se remémorer un de leur artiste favori.