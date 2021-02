"Judas et le Messie noir" : la tracklist de la BO du film avec ASAP Rocky, Jay-Z... dévoilée

Le chanteur Maségo a dévoilé la bande originale du film "Judas et le Messie noir", prévu pour le 12 février 2021.

par Team Mouv'

Un bon film est encore meilleur avec une bonne bande originale . Celle de Judas et le Messie noir, le nouveau film de Shaka King, est impressionnante . En dehors de Maségo, on pourra retrouver A$AP Rocky, Lil Durk, BJ the Chicago Kid, H . E . R ., Polo G, Nas ou encore un featuring entre Jay Z et le regretté Nipsey Hussle.

Un film pour l'histoire

Judas et le Messie noir va narrer l'histoire de Fred Hampton, l’ex - président du Black Panther Party, tué en 1969 par la police de Chicago et le FBI après avoir été trahi par William O'Neal, un infiltré au sein des Black Panthers . Le film sera disponible le 12 février sur HBO Max, et s’annonce comme un des longs - métrages événement de ce début d’année, avec notamment Daniel Kaluuya dans le rôle de Fred Hampton .

La bande originale se veut la plus éclectique possible, regroupant des légendes du hip - hop (Jay Z, Black Thought, Nas, Rakim. . . ) et des jeunes artistes aux dents longues (Smino & Saba, Nardo Wick, G Herbo, Pooh Shiesty. . . ) . Le rap est prédominant, mais le R'n'B a également une belle place dans la tracklist, avec des artistes comme SiR, Kiana Ledé ou encore SAFE.

Le premier single de la BO, Fight For You de H . E . R ., a été dévoilé le 4 février 2021 . Sur une prod R'n'B chaloupée, signée D’Mile, la chanteuse californienne délivre un message inspirant pour la communauté Afro - Américaine. On peut supposer que l’intégralité de la bande originale sera dans cette veine, et au vu des artistes présents, ça annonce du très lourd .