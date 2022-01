Jim Carrey, le feat improbable sur le nouvel album de The Weeknd

The Weeknd a officiellement annoncé la sortie de son nouvel album et parmi les collaborations, on y retrouve l'acteur Jim Carrey.

On vous en parlait sur Mouv',après plein de mystères, The Weeknd a enfin officialisé la sortie de son prochain opus. Ce lundi 3 décembre, The Weeknd a répondu à toutes les rumeurs et a annoncé via un teaser d'une minute la sortie de son album pour vendredi 7 janvier 2022, Dawn FM* .

Pour les collaborations, le chanteur canadien s'est bien entouré et il aura des titres avec Tyler, The Creator, Quincy Jones, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never et l'acteur Jim Carrey.

Une collab bien intrigante

Parmi les featurings annoncés, il y en a un qui intrigue beaucoup à savoir celle avec l'acteur iconique Jim Carrey. Bourré de talent, l'acteur de 59 ansa incarné tellement de personnages dans ses films cultes comme _ The Mask, Ace Ventura, Dumb & Dumber, The Grinch, Menteur menteur, Bruce tout-puissant, The Bad Batch, Kick Ass 2, _ ... donc l'entendre faire de la musique pourra être assez surprenant.

Ce qui est certain, c'est que la collaboration sera bien présente et existe bien et elle est validée par The Weeknd comme on peut le voir avec cet échange de tweets entre Jim Carrey et lui. Amis, c'est un plaisir pour tous les deux de collaborer ensemble.

Comme on peut le lire, tout a commencé quand Jim Carrey a pu écouter avec son ami Abel l'album et a été très conquis par sa musique : "J'ai écouté Dawn FM avec mon bon ami Abel hier soir. C'était profond et élégant et ça m'a fait danser dans toute la pièce. Je suis ravi de jouer un rôle dans sa symphonie."

Ce à quoi The Weeknd a répondu : "Merci de faire partie de cela. C'est le destin."

Reste à entendre e que ça donne ! Rendez-vous le 7 janvier 2022.