Jennifer Lopez officialise sa relation avec Ben Affleck

J.Lo fête ses 52 ans et affiche son amour pour son ex Ben Affleck.

par Team Mouv'

Jennifer Lopez fêtait ses 52 ans ce 24 juillet et a affiché son corps de rêve sur les réseaux sociaux . Elle n'a pas hésité a y glisser un cliché d'elle et de l'acteur Ben Affleck, pour officialiser leur relation .

Amour, gloire et beauté

De nombreux shoots de paparazzis ont vite lancé la rumeur sur la relation entre Ben Affleck et la chanteuse . Cette dernière a décidé de stopper les ragots et d'officialiser leur duo . C'est sur ses réseaux sociaux que Jenny a annoncé la nouvelle avec une photo d'un baiser passionné parmi d'autres clichés d'elle en maillot de bain Dolce & Gabanna . Les deux lovers étaient ensemble sur un yacht de luxe au large de Saint - Tropez le jour de son anniversaire . En légende, l'interprète de Jenny from the block , a écrit"5 2, voilà ce que ça fait" . A 52 ans, la popstar est au top de sa forme et coule le parfait amour avec l'acteur .

Un couple pas si récent

Les deux stars se sont rencontrées il y a presque vingt ans sur le tournage de Gigli et se sont fiancés l'année suivante . Après ce coup de foudre digne d'un film, c'est en 2004 que les deux ont finalement décidé de se séparer . Qui aurait cru que la flamme serait revenue après tant d'années ? Selon Vanity Fair, le couple serait à la recherche d’une maison à Los Angeles pour vivre une nouvelle page de leur histoire .