Jay-Z tente de faire sortir un fan de prison incarcéré depuis 2007

Jay-Z fait tout pour libérer de prison un de ses fans, incarcéré depuis 13 ans.

par Team Mouv'

Ces derniers mois, Jay - Z aurait essayé de nombreuses manières d'aider un de ses fans, emprisonné depuis 2007. A ses côtés depuis le printemps, il aurait mis son avocat sur le coup .

Jay - Z a toujours été proche de ses fans . Mais si on savait qu'il était un acteur mythique de la scène rap, on pouvait ignorer que le rappeur de New York avait aussi un grand cœur . Selon Page Six, Jay - Z, interpellé par un de ses fans qui lui a demandé de l'aider à sortir de prison, a décidé d'aider ce dernier .

20 ans de prison pour du cannabis

Le fan en question se nomme Valon Vailes, et il est derrière les barreaux depuis 2007 pour avoir essayé de se procurer une tonne de cannabis avec l'intention de le vendre. Condamné alors à 20 ans de prison et 10 supplémentaires de liberté sous surveillance, Vailes, qui avait 55 ans et une famille de 4 enfants, a alors perdu contact avec beaucoup de ses proches .

C'est dans une lettre que celui - ci s'est adressé à son idole pour lui demander de l'aide, tout en lui exprimant toute son admiration . Jay - Z, ému par les mots de son admirateur qui dit "13 ans et demi, c'est long pour une substance qui est aujourd'hui tolérée", ajoutant "je jure à ma famille, mes enfants et moi - même que cette incarcération n'aura pas été vaine", a ainsi mis son avocat sur le coup . Celui - ci a aussitôt envoyé une première demande de libération en août, qui a été refusée pour des raisons liées au covid . L'avocat du rappeur New Yorkais a donc renvoyé une demande, insistant sur le fait que le détenu n'est plus un danger pour la société .

Aux Etats - Unis comme en France, ce genre de demande de libération peut prendre beaucoup de temps, et coûte extrêmement cher. Mais quand on a le porte - feuille et le pouvoir de Jay - Z, tout est possible . . .