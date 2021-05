Jay-Z raconte l’écriture de "Still D.R.E" pour Dr. Dre et Snoop Dogg

Jay-Z est revenu sur la création d'un morceau devenu légendaire dans le rap.

par Team Mouv'

Jay - Z n'a pas pour habitude de révéler les recettes de ses morceaux, et notamment de ceux qu'il a écrit pour d'autres artistes . Invité dans l'émission The Shop, un talk - show télévisé, dans lequel LeBron James et l'homme d'affaires Maverick Carter, qui, aux côtés d'invités ont des conversations et des débats, que le magnat du hip hop a fait quelques confidences .

Les secrets du ghostwriting

Si l'on connait tous Jay - Z comme l'un des rappeurs les plus influents de sa génération, on a tendance à oublier qu'il est également à l'origine de nombreux titres cultes qu'il a écrit pour d'autres artistes . Notamment sur le légendaire Still Dre de Snoop Dogg et Dr . Dre sorti en 1999, sur le second album studio de Dre intitulé 2001 . Pour ce titre Jay révèle qu'il lui a fallu beaucoup d'observation et même reproduire à la perfection certains ad - libs pour coller au mieux aux voix de Dre et Snoop . De même pour l'écriture, il raconte qu'il a écrit les lyrics à la manière des deux rappeurs, comme s'il était à leur place :

"Sur ce morceau, qui servait de référence, j'ai du rapper comme Snoop et Dre pour leur ressembler à la perfection, pour cela j'ai du les étudier minutieusement, pour sonner juste comme eux"

Cela lui a donc demandé d'analyser leurs morceaux respectifs . Ces révélations très instructives mettent un peu plus en lumière le métier de ghostwriter et la créativité qu'il requiert .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour regarder l'intégralité de l'émission, c'est juste ici :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix