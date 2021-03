Il était déjà le premier rappeur à devenir milliardaire. Plus riche que jamais, la fortune de Jay-Z pèse désormais 1,4 milliard de dollars.

par Team Mouv'

Le mois de février a été plus que lucratif pour Jay - Z. En l’espace de seulement deux semaines, le rappeur a revendu la majorité de ses parts de la plateforme musical Tidal à Jack Dorsey, fondateur de Twitter, ainsi que 50% des parts d’Armand de Brignac, sa marque de champagne, au groupe LVMH. C’est sûr que le New - yorkais est bien loin d’avoir 99 problems.

L’accord conclu entre Jay - Z et Jack Dorsey pour Tidal est évalué à 297 millions de dollars. Par la même occasion, le mari de Beyoncé s’offre un siège au conseil d’administration de Square, une des sociétés de Dorsey spécialisée dans la fintech et les services de paiement en ligne . Pas de chiffre officiel en revanche pour l’accord avec Louis Vuitton pour sa marque de champagne, mais Forbes indique que la marque pèserait 640 millions de dollars.

Ces deux belles ventes ont permis au premier rappeur milliardaire d'accroître un peu plus sa fortune, désormais évaluée à 1,4 milliard de dollars, toujours selon Forbes .

Le business n'est jamais fini

Mais ne vous inquiétez pas pour lui, Jay - Z n’est pas à la retraite et reste encore à la tête de plusieurs autres entreprises. Il est toujours détenteur de la moitié des parts d’Armand de Brignac et est aussi à la tête d’une marque de cognac. Il accumule aussi une collection de startups moins sexy, dont la startup d'assurance Ethos et la chaîne de salades Sweetgreen. Il possède également une partie de sa propre musique, partage avec Beyoncé de nombreux manoirs de plusieurs millions de dollars et possède une collection d’art.

En 2005, Jay - Z posait sur le son Diamonds from Sierra Leone de Kanye West . Il lâche alors cette punchline "I’m not a businessman, I’m a business, man .__" Il avait déjà tout anticipé .