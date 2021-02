Jay-Z, Mary J Blige, LL Cool J... pré-nommés pour entrer au Rock and Roll Hall of Fame

Ce sont seize artistes ou groupes qui sont dans la course pour une place au Panthéon du Rock and Roll américain.

par Team Mouv'

Ce mercredi était dévoilée la liste des artistes présélectionnés pour intégrer le célèbre et prestigieux Rock and Roll Hall of Fame, seize personnes ou groupes sont présélectionnées au total . La prestigieuse institution américaine fait un petit pas vers la modernité, car il s'agit de la première liste la plus inclusive comme elle a tenu à le souligner . . .

Jay - Z, Mary J . Blige, LL Cool J . . .

C'est également une première pour quelques artistes dont Jay - Z et le groupe Foo Fighters ou encore la diva Mary J . Blige, sélectionnés pour la toute première fois. En effet, comme le rapporte France Tv, pour être éligible il faut avoir enregistré son premier album au moins 25 ans auparavant . Ce qui veut dire que pour la sélection de 2021, il faut avoir sorti un album en 1996 . En ce qui concerne LL Cool J, il s'agit de la sixième fois que l'artiste est nominé .

Composé de milliers de professionnels de la musique, le jury a jusqu'au 30 avril pour se décider, ainsi que le public qui peut également participer . Les résultats définitifs seront dévoilés en mai et la cérémonie d'intronisation est prévue à l'automne à Cleveland ( Ohio ) .