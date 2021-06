Jay-Z félicite Quavo par sms pour l'album "Culture III"

Jay-Z a envoyé un message à Quavo, pour féliciter Migos après la sortie du nouvel album.

par Team Mouv'

Le vendredi 11 juin 2021 était marqué par le retour de Migos avec un nouvel album, Culture III. Plus de trois ans après la sortie du volume 2, les fans ont enfin l'opportunité de pouvoir écouter ce quatrième album du trio .

Et à l'occasion de cette sortie, Jay - Z, légende du rap a souhaité donner de la force à Migos . En effet, Quavo a publié une capture d'écran du sms qu'il a reçu, de la part de Hov . : "La chanson Avalanche est vraiment belle . Félicitations à toi et au groupe pour cet album . " La capture d'écran de la conversation est disponible ci - dessous .

Culture III, une avalanche de collaborations

Sur l'opus de 19 tracks, on comptabilise de très belles connexions . Quavo, Offset et Takeoff savent bien s'entourer et ont invité des poids lourds du rap US avec Drake, Cardi B, YoungBoy Never Broke Again, Future, Polo G ainsi que les regrettés Juice WRLD et Pop Smoke .