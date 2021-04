Jay-Z et Nas réunis sur l'album de DJ Khaled

Jay-Z et Nas au casting sur le très attendu prochain album de DJ Khaled.

par Team Mouv'

C'est une semaine important pour DJ Khaled qui a dévoilé des indices sur son prochain album . Après avoir révélé la cover de son projet, le producteur vient de teaser la présence de deux gros guests présents sur son album dont la sortie est imminente . Intitulé Khaled Khaled, l'album promet un casting important : Dj Khaled est réputé pour ses feats avec les plus grands, mais cette fois - ci il monte d'un cran avec deux poids lourds du hip hop .

Double dose de légendes

Ne faisant jamais les choses à moitié, c'est avec un teaser vidéo que le DJ le plus réputé du hip hop a dévoilé les deux grandes stars qui seront réunies sur le morceau Sorry Not Sorry. Dans les premières secondes du teaser, les silhouettes de Jay - Z et Nas se dévoilent ainsi que le nom du titre sur lequel ils seront présents . Malgré la courte durée de l'extrait vidéo, on comprend que les trois artistes se trouvent dans ce qui semble être un casino, et laisse supposer qu'il s'agit de l'intro du clip à venir . Le morceau sera disponible ce vendredi 30 avril comme le rapporte Hip Hop Dx, ainsi que l'album .

Un énorme casting au rendez - vous

Il y a quelques jours, Dj Khaled dévoilait déjà les premiers invités de son album tant attendu, à savoir Justin Bieber avec qui il a déjà collaboré, accompagné de Justin Timberlake, et maintenant rejoins par Jay - Z et Nas . Le casting sera complété par l'apparition de DaBaby, Lil Baby, Lil Durk, Lil Wayne, Post Malone, ou encore Megan Thee Stallion . . . . C'est donc un album riche en featurings dont seul Dj Khaled a le secret .