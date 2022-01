Jay-Z et Kanye West dans le top 10 des artistes les mieux payés du monde en 2021

Le top 10 des artistes les plus rémunérés en 2021 est sorti, et l'on y retrouve Jay-Z et Kanye.

par Team Mouv'

La pandémie n'a pas affecté tout le monde de la même manière... la liste des artistes les plus rémunérés en 2010 est sortie, faisant apparaître Jay-Z et Kanye West dans le top 10.

Surprenant : en 2021, alors que le monde était en pleine crise sanitaire, le revenu des 10 artistes les mieux payés a doublé. Si, pour beaucoup d'artistes moins connus, les deux dernières années ont été compliquées à cause notamment des contraintes sanitaires, ce n'est apparemment pas le cas de Jay-Z et Kanye West, qui figurent dans le classement fait par le magazine Rolling Stone.

Ye et Jay-Z brassent encore de la moula

Ainsi, Kanye West est le 4ème musicien le mieux payé l'année dernière, avec 250 millions de dollars, tandis que Jay-Z se hisse carrément à la deuxième place avec ses 470 millions. Des chiffres impressionnants, qui ne se basent pas seulement sur la musique : si Kanye a été très productif, avec notamment la sortie de Donda, c'est cependant sa marque de chaussures, Yeezy, qui assure la plupart de ses revenus.

Quant à Jay-Z, ses activités commerciales sont tellement diverses qu'il est difficile de suivre : celui-ci a revendu une partie de sa marque de champagne à Louis Vuitton, et est toujours co-propriétaire de Tidal, la plateforme de streaming musical. Il a également travaillé avec de grosses marques comme Puma ou Tiffany's &co. Et, de fait, la pandémie a sévèrement touché les festivals et concerts, laissant aux rappeurs le soin de s'enrichir via d'autres activités.

En regardant le reste du classement, on y retrouve surtout des légendes d'un autre temps : Bruce Springsteen y figure en tête, les Red Hot Chili Peppers en cinquième, ou encore Paul Simon en troisième. Un top 10 très serré, qui a été pointé du doigt pour son manque de diversité : on n'y retrouve qu'une seule femme, Taylor Swift, en dixième position; tous les artistes sont nés aux USA, et 8 artistes sur les dix sont blancs.

Un classement presque hors du temps, mais qui témoigne d'une chose : Kanye West et Jay-Z, en plus d'être de grands musiciens, sont surtout de redoutables patrons d'entreprise, et ont réussi à s'imposer parmi les plus grands.