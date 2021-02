Jay-Z cède 50% des parts de sa marque de champagne

Le groupe LVMH a fait l'acquisition de 50% de la marque de Champagne de Jay-Z : Armand de Brignac.

par Team Mouv'

Malgré la pandémie, le rappeur Jay - Z continue d'attester de ses talents d'artiste et de business man. Après avoir appris sa présence sur la BO du film Judas et le Messie Noir, aux côtés d'Asap Rocky, Lil Durk, Nas et on en passe, on apprend que le rappeur East Coast vient de vendre une partie des parts de sa marque de champagne au groupe de luxe LVMH !

Une collaboration astucieuse

Jay - Z a récemment annoncé le partenariat entre Armand de Brignac, la marque de Champagne de luxe qu'on lui associe depuis 2006 ( à cause de son clip Show Me What You Got) et dont il est acquéreur depuis 2014, et le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy . Les deux parties de cette collaboration espèrent tirer profit l'une de l'autre dans un contexte de pandémie où la consommation globale de cette boisson alcoolisée a reculé . Ainsi, selon un article de BFMTV "les ventes de champagne ont reculé de 20% en France ( 18% dans le monde )" . LVMH espère pouvoir élargir sa sphère d'influence avec une tête d'affiche telle que Jay - Z .

LVHM n'en est pas à son coup d'essai pour les collaborations judicieuses . Ce groupe s'était notamment associé à Rihanna pour ses différentes marques . Si la branche prêt - à - porter de Fenty a du cesser sa production, Fenty Beauty et Savage x Fenty ( respectivement marque de cosmétique et de lingerie ) marchent du feu de dieu .