Jay-Z : 12 heures après avoir crée un compte Insta, il le supprime

Même pas 12h après avoir créé son compte sur Instagram, Jay-Z le supprime.

par Team Mouv'

Un jour après que Jay-Z ait fait les gros titres pour avoir rejoint Instagram, le rappeur et magnat des affaires a apparemment supprimé son compte.

Jay-Z

Le rappeur de New York a rejoint la plateforme de médias sociaux mardi 2 novembre et a gagné 1,7 million d'abonnés en l'espace d'une soirée. Il est également devenu la seule personne suivie par sa femme, Beyoncé, et n'a fait que la suivre en retour. Mais les fans qui taperont "Jay-Z" dans la barre de recherche d'Instagram ce vendredi 5 novembre ne trouveront pas le compte du rappeur.

Après avoir fait un seul post (la promotion d'un film Netflix qu'il a aidé à produire) il a disparu. Les fans qui se tourneront eux vers la page de Beyoncé pour trouver des indices ne trouveront rien. Elle a posté une image d'elle et de son mari mercredi 3 novembre, mais à part cela, il n'y a aucune trace du compte Instagram d'un jour de Jay-Z.

Jay-Z sera donc resté moins d'une journée sur Instagram, le temps pour lui d'accumuler pas moins de 2 millions d'abonnés.