Jason Derulo s'est battu avec deux hommes qui l'avaient appelé Usher

Une vidéo montre une altercation entre Jason Derulo et deux hommes dans un hôtel à Las Vegas.

par Team Mouv'

Histoire violente mais qui peut faire sourire tant le motif des faits est improbable : le chanteur Jason Derulo s'est battu avec des hommes qui l'ont appelé Usher.

C'est Jason Derulo pas Usher

L'altercation a été rapportée notamment par TMZ et de nombreux sites US, Jason Derulo et des hommes se sont battus à l'hôtel Aria à Las Vegas. Selon différentes sources présentes au moment des faits et les images sorties, le conflit aurait commencé quand deux individus auraient appelé Jason Derulo “Usher”. Une confusion qui visiblement déplu à l’auteur de Watcha Say.

Ainsi dans plusieurs vidéos, on le voit ainsi se précipiter vers l’un des deux hommes qui l'aurait insulté en lui disant * "Hé Usher, va te faire f * * * * * s * * * * !" *et lui asséner plusieurs coups, avant que ce dernier ne soit écarté par la sécurité de l’artiste :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une bagarre qui n'a heureusement pas fait de blessés visiblement. A priori, aucune plainte n'a été déposé pour l'instant.

En tout cas on note, Jason Derulo c'est Jason Derulo et pas Usher.