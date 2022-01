Jake Paul menace de claquer Pete Davidson, en soutien à Kanye West

Jake Paul défend Kanye West et menace Pete Davidson.

par Team Mouv'

Jake Paul a juré de faire équipe avec Kanye West et de "gifler" Pete Davidson la prochaine fois qu'il le verra.

Jake s'allie avec Kanye

Les deux hommes ont une rivalité qui remonte au combat de boxe du YouTubeur avec Ben Askren l'année dernière, lorsque l'humoriste a fait un certain nombre de blagues à ses dépens pendant la diffusion du show. La querelle entre les deux hommes se poursuit depuis, Jake Paul répétant régulièrement sa menace de gifler Pete Davidson la prochaine fois qu'il le verra, et ce dernier se moquant de Paul en échange.

Désormais, le nouveau petit ami de Kim Kardashian est en embrouille avec Kanye West, le boxeur/youtubeur a donc une nouvelle fois menacé le comédien de lui donner une gifle lors de sa prochaine rencontre. "Kanye et moi on est sur son c * l maintenant", a-t-il écrit dans un tweet suivi de : "Bientôt une gifle".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour rappel, Ye est en querelle avec Davidson après qu'il se soit aperçu qu'il sortait avec son ex-femme. L'auteur de Donda a écrit dans sa nouvelle chanson Eazy qu'il prévoyait d'attaquer Pete, ce qui a d'ailleurs poussé le comédien à engager une sécurité supplémentaire par peur de l'armée de fans de Kanye.