par Team Mouv'

Lors de l'anniversaire de 2Pac, le 16 juin dernier, Jada Pinkett - Smith, avait publié un poème inédit que le rappeur lui avait offert . Ce poème très intime a soulevé de nombreuses questions quant à une possible romance entre les deux stars. Cette fois - ci c'est Napoleon, le membre du groupe Outlawz Immortalz qui met de l'huile sur le feu : Jada Pinkett avait demandé à 2Pac de ne pas se battre avec Will Smith .

Auraient - ils pu se battre pour elle ?

Si son amie de jeunesse a toujours nié une quelconque romance entre elle et Makaveli, les rumeurs ne se taisent pas . Dans une interview pour The Art Of Dialogue publiée mercredi 30 juin, Napoleon, a balancé quelques anecdotes sur le duo . 2Pac ne parlait pas beaucoup d'elle à son ami, il souligne : "Mais la deuxième fois que je l'ai probablement entendu parler d'elle, c'est quand il est allé à L . A . et il était très énervé . " 2Pac est entré dans la pièce et il lui a lâché "Jada va me contacter et me le dire : Ne fais rien à Will Smith" .

"2Pac était en colère . "

Le conseil de la star hollywoodienne n'a pas plu au rappeur de la East Coast : "2Pac était en colère ." Il ne comprenait pas pourquoi elle pensait qu'il allait "créer des problèmes avec Will Smith . " Napoleon ajoute :" je suppose que ça l'a un peu blessé__ . Il avait beaucoup d'amour pour Jada Pinkett, beaucoup de respect pour elle . BEAUCOUP de respect pour elle ! " Le fait que qu'elle puisse penser que 2Pac pouvait "être violent avec lui" a profondément touché le rappeur et son honneur . Pour son acolyte Napoleon, la légende a du se dire à l'époque "Qu'est - ce que tu crois que c'est ? Je ne me promène pas en étant cet individu impulsif et violent . "

La question qu'on se pose tous c'est : pourquoi l'interprète de All Eyez On Me se serait battu contre Will Smith si il n'y avait pas de sentiments entre lui et Jada ? Encore un mystère sur le célèbre rappeur qui ne sera surement jamais résolu !