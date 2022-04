Jack Harlow annonce la sortie de son nouvel album

Jack Harlow tease son prochain projet.

Quasiment 1 an et demi après son dernier projet, Jack Harlow va faire son retour avec un album dont il vient de révéler plusieurs informations.

Jack Harlow revient avec un nouveau statu

Le rappeur de Louisville a annoncé que son prochain album s'intitulera Come Home The Kids Miss You, et qu'il est prévu pour le mois prochain, plus précisément le 6 mai. Le rappeur de Louisville a également partagé la couverture de l'album dans un message sur ses réseaux sociaux. Come Home The Kids Miss You sera le premier album d'Harlow depuis Thats What They All Say, sorti en 2020, qui contenait son hit, Whats Poppin.

L'année 2021 a été très chargée pour Harlow, qui a cartonné avec son featuring avec Lil Nas X sur le titre Industry Baby qu'il a d'ailleurs récemment interprété aux Grammy Awards. De plus, il a été appelé par Kanye West pour être présent sur Donda 2. En dehors de la musique, le rappeur américain a été engagé dans un remake de la comédie culte "White Men Can't Jump", dans lequel il reprendra le rôle initialement joué par Woody Harrelson.

Il ne manque donc plus que la tracklist et les possibles invités pour que les auditeurs de Jack Harlow aient toutes les informations concernant ce prochain projet qui risque bien de marquer un nouveau virage dans la carrière du jeune rappeur.