Ja Rule doit de l’argent aux impôts : 50 Cent se moque

Nouvelle opportunité de clash immédiatement et très bien saisie par 50 Cent !

par Team Mouv'

Véritable maître en matière de provocation, la réputation de Curtis Jackson n'est plus à prouver .

Actuellement concentré sur une série semi - autobiographique pour Netflix, 50 Cent à tout de même pris quelques instants pour troller son ennemi de longue date, Ja Rule . Un post instagram dans lequel il n'a pas hésité à communiquer le montant des dettes de son adversaire avec une légende très explicite :

Tu dois payer tes impôts, imbécile !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un pic qui a beaucoup fait rire ses fans, mais certainement moins Jeffrey Atkins, endetté jusqu'au cou . Actuellement à la fiche du film Reboot Camp et récemment diplômé en entrepreneuriat à Harvard, le taulier du label Murder Inc . Records n'a pas encore réagi .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

À savoir que le clash entre les deux rappeurs de New - York date des années 2000 suite au morceau How to Rob qui aurait donné suite a eu une bagarre virulente et médiatisée à Atlanta dans laquelle Ja Rule aurait frappé 50 Cent avec une batte de baseball . Depuis leur clash ne s'est jamais terminé . . . On se souvient de la fois où il avait acheté les places du concert de Ja Rule pour que la salle soit vide, un génie !