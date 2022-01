J $tash se suicide après avoir tué sa petite amie

Le rappeur J $tash s'est tué après avoir assassiné sa compagne de 27 ans

par Team Mouv'

J $tash, le rappeur de 28 ans originaire de Floride a commis l'irréparable. S**elon les informations de KTLA 5, le rappeur, de son vrai nom Justin Joseph, a abattu sa compagne de 27 ans, Jeanette Gallegos, devant ses trois enfants avant de se suicider.**

Un drame le jour de l'An

Toujours selon les mêmes informations, ce drame s'est produit dans une maison de Temple City à Los Angeles, le jour du nouvel An. Vers 7h15 du matin le 1er janvier, la police a reçu un appel pour violence domestique, et la femme de 27 ans a été retrouvée morte sur les lieux, ainsi que le rappeur J $tash. La femme a reçu plusieurs balles dans le corps, tandis que l'artiste a reçu une seule balle qui semble avoir été tirée par lui-même.

Selon les premières déclarations du lieutenant Derrick Alfred en charge de l'enquête, et selon les enfants présents à la maison, il s'agirait bien d'un meurtre suivi d'un suicide. Les enfants, âgés de 5 à 11 ans, n'ont pas été blessés.

J $tash était un rappeur assez confidentiel en France, il était proche de Rich The Kid et a sorti quelques projets depuis 2019, Relax With Me, No More Distractions, ou encore Hood Rich.