J. Cole veut faire plus de collaborations avant de prendre sa retraite

Le rappeur se dit en paix avec son désir de prendre sa retraite, mais il veut faire plus de featurings avant de quitter la scène.

par Team Mouv'

Dans son documentaire dévoilé le 10 mai et retraçant le processus de construction de son nouvel album The Off - Season, qui sortira ce vendredi, J . Cole dit être en paix avec son choix de prendre sa retraite après la sortie de The Fall Off, qui sera son dernier album . Mais avant de se retirer, le rappeur souhaiterait faire plus de sons en collaboration avec d'autres artistes .

Moins de projets solo et plus de featurings

Ce n'est pas un secret, J . Cole est très perfectionniste et fait très attention au choix des personnes avec lesquelles il collabore . Les featurings sont d'ailleurs assez rares sur ses albums solo, ce qui ne l'empêche pas d'accumuler les certifications et les récompenses . Le rappeur natif d'Allemagne est certainement l'un de ceux qui disent travailler mieux seul . Le New - yorkais semble pourtant regretté ce manque de projet collaboratif. Dans son documentaire Applying Pressure : The Off - Season Documentary, il déclare :

Tu veux regarder en arrière et te dire que tu n'as travaillé avec personne ? Tu n'as pas eu de chansons avec quelqu'un et t'es juste cool avec ça ? Non ? Ok, alors commence à dire oui à des featurings .

Encore quelques temps pour profiter de J . Cole

Lorsqu'il a mystérieusement fait allusion à sa retraite après la sortie de son album studio The Fall Off, qui suivra The Off - Season, J . Cole nous a obligé à nous demander quand va - t - il raccrocher . Même s'il dit dans son documentaire être toujours en accord avec cette décision, impossible encore de savoir à quel moment il se retirera de la scène . En attendant, profitons de sa musique et de ce documentaire en immersion qui met en image tout son talent . En à peine 18 heures, la vidéo a été regardée près de 2 millions de fois .