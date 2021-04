J.Cole va-t-il sortir son album dans deux semaines ?

Une photo mystérieuse relance la rumeur autour de l'album tant attendu de J.Cole.

par Team Mouv'

Il y a un peu plus de deux ans déjà sortait le dernier album de J . Cole, KOD, depuis l'artiste s'est fait discret . Seulement, la rumeur autour de la sortie de son sixième album The Fall Off, laisse penser qu'il pourrait bien revenir très vite .

C'est une photo partagée tard dans la nuit du 28 avril par Bas, un rappeur signé dans le même label que J . Cole, qui a lancé la rumeur autour d'une possible sortie d'album . Sur le cliché, on peut y voir un J . Cole en studio, visiblement très concentré . En légende, on pouvait lire : "La saison Off arrive . Faites vos affaires . Dans deux semaines . " Si ces quelques lignes semblent plus qu'évidentes, il faut rester prudent cependant, car aucune information concernant la sortie de l'album n'a été confirmée par Dreamville Records ou l'équipe de J . Cole .

Annoncé en 2019 déjà, The Fall Off est un album très attendu par les fans, et nous aussi !