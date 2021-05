J. Cole : son nouvel album "The Off-Season" est enfin dispo

J. Cole est de retour avec son nouvel album "The Off-Season".

par Team Mouv'

C'était l'événement de ce vendredi 14 mai : J . Cole vient de dévoiler son nouvel album. Intitulé The Off - Season, l'opus compte 12 morceaux, dont interlude qui avait déjà été dévoilé il y a quelques jours .

Sur ce 6ème album, on retrouve des invités de marque . 21 Savage et Morray sur my . life, ainsi que Lil Baby sur pride . is . the . devil, et enfin BAS sur let . go . my . hand . Côté producteur, on retrouve des gros noms comme T - Minus, Timbaland, Boi - 1da, Frank Dukes, DJ Dahi, Tae Beast, et Jake One .

Le retour tant attendu

Ce retour marque la fin d'une absence de plus de trois ans . Le dernier album du rappeur de 36 ans était sorti en avril 2018, KOD. Après celui - ci, il avait expliqué vouloir prendre sa retraite . Une décision toujours d'actualité, sauf qu'il préfère réaliser des featurings avant de partir.

