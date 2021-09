J. Cole se classe 3ème dans le rap game derrière Drake et Kendrick

J. Cole pense être troisième après Drake et Kendrick Lamar dans son nouveau clip "Heaven's EP".

par Team Mouv'

En mai, J . Cole a drop son album The Off - Season et vient de sortir son dernier clip Heaven's EP . Dans ses lyrics il considère que ses fans l'ont érigé en troisième position après Drake et Kendrick Lamar . . . On valide ?

Médaille de bronze

Dès le début du son on reconnait l'instru de Drake et son single Pipe Down dispo sur Certified Lover Boy. Ici J . Cole a utilisé le morceau pour dire ses quatre vérités et comme à son habitude le rappeur de Caroline du Nord reste humble . Alors que dans le clip on le voit dans un jet privé et un palace, il partage en musique son envie de rester loin de la lumière du showbizz malgré son succès : "je pisse dans le thé des célébrités" .

Alors qu'il est souvent comparé à K - Dot et au 6 God, il balance dans Heaven's EP qu'il se situe à la troisième position après eux : "Certains disent que je suis troisième, ils m'ont jeté le bronze / Derrière Drake et Dot, ouais ces ni * * as sont des superstars pour moi / Peut - être qu'au fond de moi j'ai peur de la lumière / Donc quand vous me voyez sur les tapis rouges, je me déplace maladroitement . "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Comme le souligne AllHipHop, les trois ont gagné des Grammy Awards et se placent au top des charts Billboard mais J . Cole préfère la simplicité et laisse les spotlights sur Drizzy et K - Dot .