J.Cole rappe dans un taxi new yorkais dans le clip "Punchin’ the Clock"

Le rappeur de Dreamville J.Cole illustre avec un nouveau clip bien stylé son dernier album "The Off-Season".

par Team Mouv'

J . Cole cartonne avec son nouvel album The Off - Season dévoilé le 14 mai 2021 . Sur ce 6ème album, on retrouve des invités de marque . 21 Savage et Morray sur my . life, ainsi que Lil Baby sur pride . is . the . devil, et enfin BAS sur let . go . my . hand . Côté producteur, on retrouve des gros noms comme T - Minus, Timbaland, Boi - 1da, Frank Dukes, DJ Dahi, Tae Beast, et Jake One .

Bref de quoi bien kiffer et le succès est au rendez - vous : succès commercial, le rappeur de Dreamville confirme sa place dans le rap game américain et son positionnement .

Un visuel pour Punchin' the Clock

J . Cole a dévoilé le clip de Punchin' the Clock stylisé p u n c h i n ' . t h e . c l o c k pour continuer la promo de son opus et quel clip ! Réalisé par Scott Lazer avec qui le rappeur avait déjà collaboré pour des documentaires, on peut y voir J . Cole se balader dans les rues de New York, dans le quartier de Manhattan, prendre un taxi et kicker dedans avec force .

Après s'être imposé avec son flow, on le voir se diriger vers un food - truck, manger et le clip se finit .