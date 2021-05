J. Cole : les chiffres de ventes de son album dévoilés

Après une semaine d'exploitation, les chiffres de ventes de J. Cole sont connus.

J . Cole effectuait son grand retour il y a une semaine avec The Off - Season, un album événement trois ans après KOD. Si les douze morceaux de l'album ont été très bien reçus, à l'image de interlude qui avait déjà été dévoilé quelques jours auparavant, les fans attendaient quand même de découvrir les chiffres de ventes .

Un retour réussi commercialement

Une semaine après la sortie, on apprend que l'opus s'est écoulé à 288 . 000 exemplaires en première semaine et se place à la première position du Billboard 200 . Aussi, J . Cole réussit l'exploit de placer ses 6 albums solo (Cole World: The Sideline Story, Born Sinner, 2014 Forest Hills Drive, 4 Your Eyez Only, KOD et The Off - Season ) à chaque fois à la première place du Billboard 200, une très grosse performance .

Si vous n'avez pas encore écouté cet album, il est dispo juste ici .

