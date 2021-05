J. Cole dévoile un premier extrait de son album à venir

À quelques jours de la sortie de son nouvel album, J. Cole tease un premier morceau.

par Team Mouv'

À quelques jours de la sortie de son nouvel album tant attendu The Off - Season prévu pour le 14 mai, J . Cole vient de dévoiler un premier morceau intitulé Interlude.

Un avant - goût

C'est sur ses réseaux que l'artiste a annoncé la bonne nouvelle pour les fans qui se languissaient d'attendre . Comme il l'explique en légende du post, il avait décidé de sortir l'album d'un coup, puis finalement s'est résolu à balancer un premier aperçu . Et c'est un premier morceau qui nous donne la température de l'album, et c'est très prometteur : on retrouve la vigueur et l'énergie légendaire de J . Cole .

En attendant le 14 mai, on vous laisse découvrir ce premier extrait prometteur et juger par vous même : pour écouter Interlude c'est juste en dessous :