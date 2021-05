J. Cole dévoile le clip de "Applying Pressure"

Après le clip du morceau "Amari", J. Cole dévoile le deuxième visuel de son dernier album.

par Team Mouv'

Après avoir placé les 12 titres de The - Off Season dans le top 40 du Billboard's Hot 100 cette semaine, J . Cole ne relâche pas la pression . Mardi, le MC a lâché son nouveau clip pour "Applying Pressure", un morceau phare de son album The Off - Season. "Applying Pressure" s'est classé à la 13e place des charts cette semaine et est actuellement le cinquième titre le plus populaire de l'album .

Le clip, réalisé par Scott Lazer, suit Cole sur un parking, dans le métro, sur un terrain de basket, enchainant les plans courts et dynamiques . La danse et les petits pas chaloupés du rappeur natif d'Allemagne accompagnent parfaitement le morceau .

À noter également l'apparition furtive du rappeur new - yorkais Dave East, dès que Cole lâche son nom, tôt dans le morceau .

