J. Cole annonce la date de sortie de son nouvel album

3 ans après son dernier album, J. Cole est enfin de retour !

par Team Mouv'

J . Cole a officiellement révélé que son nouveau projet musical The Off - Season sera finalement disponible le 14 mai prochain .

Plus tôt cette année déjà, plusieurs photos le montrant en studio ou en train de tourner un clip ont éveillé l'enthousiasme des fans . Hier, le rappeur de Dreamville a tweeté "Is this thing on", ce qui a immédiatement fait naître l'idée qu'une annonce se préparait . À peine une heure plus tard, J . Cole dévoilait la date et la cover de l'album .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un projet longuement travaillé

"Sachez que cela a pris des années à se réaliser", déclare Cole dans son message, confirmant ainsi qu'il a travaillé pendant plusieurs années sur le projet . Son dernier album, KOD, date de 2018, trois ans que l'Américain n'a pas émoustillé nos tympans . The Off - Season a été annoncé pour la première fois en décembre 2020 par une liste manuscrite d'albums et d'autres projets, dont celui de It's a Boy et de The Fall Off. Certains voyant dans cette publication une annonce de retraite.

La dernière fois que J . Cole a lâché de nouveaux morceaux remonte à juillet 2020 avec l'EP de deux sons Lewis Street. Étant donné qu'il s'est écoulé près d'un an depuis la dernière fois qu'il a béni nos services de streaming, les attentes seront forcément très élevées pour ce nouvel album . Nous avons hâte de le découvrir !