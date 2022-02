Interdiction des clips drill : les rappeurs rencontrent le maire de New York

Fivio Foreign, Blovee et Maino se sont entretenus avec le maire de New-York après sa déclaration sur la drill

par Team Mouv'

Les rappeurs Fivio Foreign, Maino, B - Lovee et d'autres ont rencontré le maire de New York Eric Adams hier pour discuter du contenu violent de la musique drill après que le maire ait appelé à interdire certains clips du genre sur les médias sociaux .

"Avoir un vrai dialogue et commencer vraiment à faire bouger les choses"

Mardi 15 février, Maino a partagé une vidéo sur sa page Instagram et a révélé qu'il avait parlé avec le maire Adams de la musique drill et de la violence qui lui était associée . "On a beaucoup parlé du rap drill, de la musique drill à New York, du lien entre la violence et cette culture", a déclaré Maino . "Et je voulais juste créer une conversation avec le maire… pour qu'il puisse avoir une vraie perspective et une vraie compréhension de ce qu'est le drill rap et pour que nous puissions avoir un vrai dialogue et commencer vraiment à faire bouger les choses .__"

Le maire Adams a ajouté que lui - même et Maino allaient "mettre en place quelque chose ensemble" autour de leur discussion, mais n'a pas donné plus de détails sur ce que cela pourrait être .

La conversation de Maino avec le maire Adams au sujet de la musique drill intervient alors que la ville de New York a dû faire face aux récents meurtres de rappeurs liés à la scène de la musique drill .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Selon le New York Post, Adams a admis qu'il ne savait pas ce qu'était le drill rap jusqu'à ce que son fils, Jordan Coleman, qui travaille au Roc - Nation de Jay - Z, lui montre quelques vidéos . Cela a incité Adams à annoncer qu'il allait parler aux responsables des médias sociaux de YouTube, Instagram et Facebook pour les inciter à interdire les vidéos de drill rap sur leurs plateformes . "Nous allons réunir les entreprises de médias sociaux et nous asseoir avec elles pour déclarer que vous avez une responsabilité civique et d'entreprise", a déclaré Adams aux journalistes la semaine dernière . "Nous sommes alarmés par l'utilisation des médias sociaux pour vraiment surproliférer cette violence dans nos communautés", a - t - il poursuivi . "Cela contribue à la violence que nous voyons dans tout le pays . C'est l'une des rivières que nous devons endiguer . "

Le rendez vous de ce mardi 15 février aura au moins eu le mérite d'établir un échange entre deux parties qui avaient besoin de discuter et de prendre de la hauteur sur le point de vue de chacun .